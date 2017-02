AZC Ewijk mogelijk vijf jaar open

Foto: Pixabay

EWIJK - Als de instroom van vluchtelingen naar ons land de komende jaren sterk afneemt, dan is het denkbaar dat het azc bij Ewijk maximaal vijf jaar openblijft in plaats van tien. 'We sluiten het niet uit, maar dat kunnen we nu niet beoordelen', zegt een woordvoerder van COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

'We gaan natuurlijk geen locatie openhouden als er geen mensen zijn om te plaatsen', aldus de COA-vertegenwoordiger. Landelijke keuze Het besluit om azc Hoge Woerd toch te bouwen, terwijl elders in het land capaciteit wordt afgebouwd, is voornamelijk genomen door de landelijke regietafel en de provincie. Azc Hoge Woerd wordt geen speciale locatie voor lastige doelgroepen. Zo’n EBTL, een Locatie met Extra Begeleiding en Toezicht, wordt hier niet gevestigd. Kinderen 'Azc Ewijk is uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen, maar we kunnen geen garanties geven, want we zijn afhankelijk van de instroom', zo werd gezegd door de COA-medewerkers.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden