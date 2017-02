Focus op wat wel kan: Romy geeft niet op

ARNHEM - Ze had het zich eigenlijk wel een beetje anders voorgesteld. Maar Romy is niet het type dat bij de pakken neer gaat zitten. Samen met haar moeder was ze twee jaar geleden aan het trainen voor de Roparun, de langste non-stop hardloop estafette ter wereld, maar Romy werd ziek. Door een erfelijke aandoening belandt ze in een rolstoel. Toch laat dat haar niet weerhouden mee te doen.

Rolstoel Romy's moeder loopt dit jaar voor de tiende keer mee met haar eigen team. Zij richtte dat team op nadat ze zelf werd getroffen door kanker. Het geld dat ze inzamelt voor de Roparun wordt geïnvesteerd in doelen die kanker gerelateerd zijn. ,,Het is altijd al mijn droom geweest om hem ook zelf te lopen, maar dat zit er niet meer in.'' Maar Romy krijgt ontheffing van de organisatie, en mag als enige rolstoeler meedoen met de run. ,,Ik had hem natuurlijk liever gelopen. Maar hoe dan ook, ik doe tenminste mee.'' Handbike Op 2 juni start Romy vanuit Parijs met de Roparun om op 5 juni aan te komen in Rotterdam. Tot die tijd is ze nog druk aan het trainen met haar elektrische handbike. 'Dat ding is super cool! '' Natuurlijk is Romy ook wel eens verdrietig, maar ze probeert zich vooral te focussen op wat ze nog wel kan.