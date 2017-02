Voetbalclub stopt met kunstgras voor jonge spelers: 'Ouders niet meer gerust te stellen'

ZEVENAAR - Voetbalclub OBW uit Zevenaar laat ongeveer 100 jonge voetballertjes, onder de 11 jaar, niet meer voetballen op kunstgras. Dat heeft de club besloten na alle discussie over mogelijke kankerverwekkende stoffen in het rubber van de kunstgrasvelden.

'OBW wil zeker niet op de stoel van het RIVM of universitaire onderzoeksinstituten gaan zitten, maar de onduidelijkheid over de gezondheid van voornamelijk jonge sporters en de onrust daarover heeft ons doen besluiten om de contactogenblikken met het rubbergranulaat te beperken', zo is in een brief aan de ouders te lezen.

Omdat juist de jongere kinderen nog niet in staat zijn om zelf bewust rekening te houden met de mogelijke gevolgen, is OBW van mening dat zij een verantwoordelijkheid heeft om deze leeftijdsgroep in bescherming te nemen. Voorzitter Nico Ruikes is stellig over de duur van dit besluit. 'We spelen misschien nooit meer op kunstgras, ik heb er geen vertrouwen meer in.'

Hoe verliep de discussie?

Eind vorig jaar kwam het tv-programma Zembla met een uitzending over de korrels in de kunstgrasvelden. Die zouden kankerverwekkende stoffen bevatten. Het RIVM besloot daarop onderzoek te doen en kwam met de conclusie dat het niet heel schadelijk is om op de velden te spelen. Maar woensdagavond bleek in Zembla dat universitaire onderzoekscentra uitgebreider onderzoek deden en tot de conclusie kwamen dat er wel degelijk gezondheidsrisico's zijn.

OBW vindt de reactie van het RIVM daarop niet geruststellend. 'Al komt het RIVM met nog weer een rapport, ik kan de ouders niet meer geruststellen', zegt Ruikes.

