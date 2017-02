Ladderzatte vrouw achter het stuur: rijbewijs kwijt

ZEVENAAR - Een 33-jarige vrouw uit Zevenaar is dinsdag haar rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze stomdronken achter het stuur was gekropen. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

De politie werd getipt dat de vrouw dronken achter het stuur zat. De melder had nog geprobeerd haar te stoppen door de sleutels af te pakken, maar tevergeefs.

De vrouw werd gevonden bij haar huis. Toen ze naar buiten kwam, roken agenten een erg sterke alcohollucht. De vrouw gaf toe dat ze dronken de auto had bestuurd. Uit een test op het bureau kwam een resultaat van 1475 ug/l, veel meer dan de toegestane hoeveelheid van 220 ug/l.

Het rijbewijs van de drankrijdster is afgepakt. Ze krijgt ook een boete, moet zich melden bij de rechtbank en is aangemeld voor een verplichte cursus over alcohol en verkeer. Kosten: 894 euro.