Supporters De Treffers pakken de bus voor katerpatiënten

Foto: De Treffers

GROESBEEK - Fans van voetbalvereniging De Treffers uit Groesbeek reizen zaterdag met de bus naar Werkendam voor het duel, in de Tweede Divisie, met Kozakken Boys. De club zet in ieder geval twee bussen in, maar wil ook de speciale 'borrelbus' laten rijden.

De Treffers meldt op haar website dat de bussen rijden omdat 'het in de thuiswedstrijd helemaal uit de hand liep.' Supporters, sponsors en besturen van beide verenigingen maakten er in de derde helft een geweldig feest van. Met de volgende dag veel hoofdpijnpatiënten. 'Voor zaterdag hebben onze vrienden van Kozakken Boys een mooie derde helft samengesteld en dus gaan er in ieder geval twee bussen richting Werkendam.' Zie ook: De pasta van Antoinette