Extra in- en uitgang Wijchense woonwijk weer in de prullenbak

WIJCHEN - Een extra weg om de wijk Kerkeveld in Wijchen in en uit te komen. Dat was het voorstel van het college van de gemeente Wijchen. Woensdagavond werd dat idee door de gemeenteraad resoluut naar de prullenbak verwezen.

Een meerderheid van de raad constateert dat er onvoldoende draagvlak in de wijk is voor de door het college aangedragen oplossing. De raad draagt wethouder Paul Loermans nu op om voor de zomer met een ander plan te komen om de verkeersoverlast die in de wijk ervaren wordt, te lijf te gaan.

De bewoners van de wijk met circa 1300 woningen klagen al jarenlang over de hoeveelheid auto's en de snelheid waarmee ze de wijk binnenkomen en verlaten. In 2008 is al eens gekeken of er geen tweede ontsluiting kon komen. Na bezwaren van aanwonenden is ook toen door het college besloten om er maar van af te zien.

Onderzoek: extra weg is niet nodig

Hoewel de noodzaak van een tweede ontsluiting na allerlei onderzoeken niet is aangetoond, moest die extra weg er nu toch echt komen, meende het huidige college. Om de verkeersdruk over de wijk te verdelen, zo was het idee.

Een woonwijk met maar één in- en uitgang leek ze niet meer van deze tijd. Een extra ontsluiting via de Woordsestraat naar de Graafseweg heeft de voorkeur van het college. Dat zou volgens het college de meest logische route zijn omdat een grote meerderheid van bewoners, eenmaal de wijk uit richting Nijmegen / A73 rijdt. Aanlegkosten: een dikke drie miljoen euro.

Kerkeveld niet onveiliger dan andere Wijchense wijken

Opmerkelijk aan het voorstel om die miljoenen uit te geven, is het eerder genoemde ontbreken van een noodzaak om een extra ontsluiting te realiseren. Uit de geregistreerde ongevallen van de afgelopen 15 jaar komen geen bijzonderheden voor Kerkeveld naar voren. Objectief gezien is Kerkeveld niet onveiliger dan een andere wijk van Wijchen. Toch denken veel inwoners van de wijk daar heel anders over.

Met dit voorstel om toch een extra in- en uitgang voor de woonwijk te maken hoopte het college een einde te maken aan de jarenlang voortslepende discussie over de auto's in Kerkeveld. Nu blijkt wederom: als je aan de ene kant van de wijk maatregelen wilt nemen, zijn er mensen fel tegen, en als je aan de andere kant wat van plan bent, is er daar weer flink verzet. En dus woedt de discussie voort. Komende dinsdag is het weer onderwerp van gesprek in een raadsvergadering.

Zie ook: