Poep op kip en kuikens vast op lopende band: kippenslachters zijn hardleers

ARNHEM - Mestplakken, poepresten en delen van organen, zoals gal en darmen: het zat allemaal op de kip die klaar was voor verpakking. Kuikens die te lang in de hitte staan, tussen loopbanden komen of niet voldoende bedwelmd zijn als ze worden geslacht. Het gebeurt nog steeds in de Gelderse slachthuizen, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Na een eerder onderzoek van Omroep Gelderland in oktober 2016 naar de situatie bij 20 Gelderse slachterijen vroeg de Tweede Kamer om opheldering. De politiek wilde dat er streng zou worden gecontroleerd om vieze kip, salmonellabesmettingen en dierenleed te voorkomen. Sinds die tijd is de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, fors meer gaan controleren. Ook zouden de boetes voor overtredingen zijn verhoogd.

Omroep Gelderland opnieuw honderden rapporten in handen van de NVWA. Daaruit blijkt dat van de aangekondigde hogere boetes nog weinig te merken is. De hoogste boete voor een vergrijp ligt rond de 5000 euro. Het gaat om rapporten van mei 2015 tot en met oktober 2016. Meer recentere rapportages zijn nog niet vrijgegeven. Wel zijn er duidelijk meer controles uitgevoerd.

Luister hier naar onze verslaggever die onderzoek deed naar de kip:

Acht slachterijen vaak berispt

Dierenleed en 'bezoedeling', zoals poep op kip zijn nog steeds aan de orde van de dag. In totaal inde de NVWA voor 153.000 euro aan boetes. Gezamenlijk kregen de Gelderse slachters 220 schriftelijke waarschuwingen omdat ze de boel niet op orde hadden.

Van de twintig Gelderse slachterijen zijn er acht die veelvuldig door de NVWA op de vingers zijn getikt. Welke slachterijen dat zijn, is onbekend. Vanwege economische belangen en privacy wil de NVWA geen namen noemen.

Onnodig lijden van kuikens

Twee bedrijven spannen de kroon. Zij zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de overtredingen. Het bedrijf 'K' kreeg 16 boetes van in totaal voor 62.500 euro en 39 schriftelijke waarschuwingen. De kip was vervuild of hygiëneregels werden niet nageleefd.

Een ander bedrijf, bedrijf 'C', kreeg 18 boetes, in totaal 41.750 euro. Ook hier waren kippen besmet met poep of gal. Daarnaast kreeg het bedrijf boetes en waarschuwingen voor overbeladen vrachtwagens en onnodig lijden van dieren.

Als er poep op de kip zit, kan dit bij mensen de kans op onder andere een salmonellabesmetting vergroten.

'Zorgen om dierenwelzijn'

In een brief aan de Tweede Kamer laat de NVWA weten dat ze landelijk juist minder verontreiniging aantreft op kippenvlees. 'Op het gebied van procesbeheersing zijn echter nog serieuze verbeteringen nodig. Het dierenwelzijn blijft op onderdelen zorgen geven', aldus de NVWA. De inspectie zal daarom de in 2015 ingezette lijn van strengere handhaving in 2017 voortzetten.

Zie ook: