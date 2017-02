Kroegbaas vindt Romeinse USB-stick

NIJMEGEN - De Nijmeegse horeca-ondernemer Hans Huisman deed onlangs in de oude benedenstad een bijzondere ontdekking. De Nijmegenaar trof daar een usb-stick uit de Romeinse tijd aan.

Huisman kondigde zijn vondst aan op Facebook. 'Het exemplaar is vrijwel geheel nog in de originele staat', aldus Huisman. 'Gelukkig zijn deze opslagapparaten in de loop der eeuwen teruggebracht tot minuscuul en handzamer formaat', verzucht hij op zijn Facebookprofiel.