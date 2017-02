Anthony van den Hurk is een play-offs specialist

DOETINCHEM - Anthony van den Hurk is de specialist qua play-offs bij De Graafschap.

Met Eindhoven was de aanvaller de laatste jaren vaste klant in het toetje van de eerste divisie. "Drie jaar play-offs gespeeld en ook twee periodes gepakt. Dus ik weet wel wat het is. Maar ik moet ook zeggen dat we in het eerste jaar een beetje in zo'n zelfde situatie zaten als nu hier. We gaan er nu nog alles aan doen om in die play-offs te komen. Het is tot nu toe anders gelopen, maar we moeten voortborduren op het goede gevoel tegen Cambuur. We moeten het zo snel mogelijk zien om te draaien. We moeten nu al de basis leggen om in die flow te komen voor de laatste periode."

"Thuis spelen geeft onbewust toch wel iets extra's met zoveel mensen. Uitwedstrijden wil je dat natuurlijk ook. Ik moet me elke wedstrijd weer laten zien. De punten zijn belangrijker dan dat ik doelpunten maak. Maar als het team gaat winnen, komen die doelpunten vanzelf ook wel."