Burgemeester over beschoten afvalcoaches: 'Dit is schandalig'

ARNHEM - 'Ik heb er geen woorden voor, dit is zó schandalig.' Dat zegt waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem over de beschieting van twee medewerkers van de gemeente.

Op het Gelderseplein in Arnhem-Zuid werden donderdagochtend rond 10.30 uur twee afvalcoaches beschoten met een luchtbuks. Een van hen werd geraakt in zijn hoofd. Het kogeltje moest in het ziekenhuis worden verwijderd. Het is nog niet bekend waarom de twee werden beschoten.

Doelbewust geschoten

'Als je mensen met een dienstbare taak op die manier belaagt, is dat buiten elke proportie,' zegt Staal tegen Omroep Gelderland. 'Ik begrijp niet wat iemand bezielt om daar met een buks op te gaan schieten.'

'Het was geen verdwaald kogeltje', benadrukt de burgemeester. 'Er is doelbewust op hen geschoten.'

Luister hier naar het gesprek met burgemeester Boele Staal:

De gemeente heeft de beschoten medewerkers hulp aangeboden, maar de afvalcoach zei al dat hij vrijdag gewoon weer aan de slag gaat.

De dader van de schietpartij is nog niet gevonden. Het politieonderzoek is nog bezig.

