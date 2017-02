Hulpverlener belangrijke factor tevredenheid

EDE - De tevredenheid van Edese inwoners over de zorg (WMO), jeugdhulp of begeleiding naar werk hangt voor een groot deel af van de hulpverlener waar ze mee te maken krijgen.

Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. De gemeente wilde weten hoe mensen de zorg binnen Ede en de buitendorpen waardeert. Ze krijgt van het onderzoeksbureau een ruime voldoende. Wel zijn er volgens wethouders Meijer en Ligtelijn-Bruins verbeterpunten. Het onderzoek is een aanvulling op het verplichte jaarlijkse cliëntenervaringsonderzoek.