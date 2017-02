Gestolen poort concentratiekamp Dachau wordt volgende week teruggeplaatst

DACHAU - De gestolen smeedijzeren poort van voormalig concentratiekamp Dachau bij München keert komende week terug in Zuid-Duitsland. Dat meldt de Beierse organisatie voor monumenten.

De 100 kilo wegende poort, bekend - of misschien beter berucht - door het opschrift Arbeit macht frei, werd in 2014 gestolen en dook eind vorig jaar weer op bij in de Noorse kustplaats Bergen. Onderzoek naar de verantwoordelijken voor de diefstal heeft niets opgeleverd.

Het smeedijzeren hek wordt niet teruggeplaatst maar wordt na restauratie opgenomen in de permanente tentoonstelling in het voormalige concentratiekamp.

Dachau was het eerste grote concentratiekamp van de nazi's. Tussen 1933 en 1945 werden er meer dan 200.000 mensen gevangen gehouden, van wie er 41.500 omkwamen.

Wraakgevoelens bij bevrijding Dachau

Dachau werd op 29 april 1945 bevrijd door de Amerkanen. De GI's stuiten voor het kamp op tientallen treinwagons vol met lijken. Lichamen die buiten de wagons worden gevonden vertonen sporen van grof geweld. In het kamp bevinden zich zo'n 32.000 gevangenen.

Geschokt door wat ze aantreffen schieten de Amerikanen een groot aantal SS'ers dood (foto boven - publiek domein). Ook bevrijde gevangenen nemen wraak op hun beulen en bewakers.

De bevrijding van het kamp wordt jaarlijks herdacht. In Nederland gebeurt dat op de laatste zondag van april.