Henk de Jong denkt nog niet teveel aan vierde periode

DOETINCHEM - De Graafschap kan het seizoen nog redden met het winnen van de vierde periodetitel.

Maar daar ligt de focus nu nog niet op bij trainer Henk de Jong. "Ik kijk nu even van wedstrijd tot wedstrijd, als je het niet erg vindt."

"Natuurlijk zit alles wel in mijn achterhoofd, daarom heb ik ook zo'n dikke kop", lacht de trainer."Ik wil morgen dat we het publiek op onze hand krijgen en dat we redelijk tot goed gaan voetballen. Het gaat het eerst om dat we dat goed voor elkaar krijgen. En als we dat halen, dan gaan we maar eens kijken naar de vierde periode."

De Jong blijft kiezen voor een tactiek met vijf verdedigers. "Ja, dat komt ook uit de groep. We willen met z'n allen wat meer vastigheid en rust. Maar vijf verdedigers hoeft niet negatief te zijn. Daar kun je ook best leuk mee spelen. We moeten in ieder geval met strijd en passie spelen. Dat past bij deze club. Je ziet ook de Schwung in de trainingen. Als je ziet hoe de mannen trainen, ben ik verbaasd dat we niet hoger staan."