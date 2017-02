Büttner gaat topper tegen Ajax niet halen, Vitesse stoomt Kruiswijk klaar

ARNHEM - Het is nog onduidelijk wie bij Vitesse linksback staat in het duel van zondag met Ajax. Vrijdag keert Arnold Kruiswijk terug in de groep. Hij geldt als de eerste optie. Vitesse zet alles op de inzetbaarheid van Arnold Kruiswijk voor komende zondag tegen Ajax. De Arnhemse club kampt met personele problemen in de verdediging.

Maikel van der Werff ligt er de komende weken uit met een knieblessure, terwijl Kelvin Leerdam de wedstrijd tegen Ajax ook mist vanwege een schorsing. Daardoor zal Kevin Diks in de Gelredome op zijn vertrouwde rechtsbackpositie gaan spelen.

Voorspoedig herstel

Ook Kruiswijk zit in de lappenmand, maar de Groninger herstelt op dit moment rap van een kuitblessure. Zijn rentree in de basis lijkt aanstaande. 'Arnold is in elk geval heel fit', zegt trainer Henk Fraser over de ervaren verdediger. 'Het gaat heel voorspoedig en vrijdag zal hij weer aansluiten in de groep. Dan hebben we nog twee dagen om te kijken of het verstandig is.'

Broodnodig

Een snelle terugkeer van Kruiswijk is broodnodig, omdat Alexander Büttner nog altijd niet speelklaar is volgens Fraser. Ook het duel met Ajax komt te vroeg voor de Doetinchemmer. 'Ik acht de kans niet heel erg groot, zeker niet voor een topwedstrijd waarin spelers meer dan 100 procent moeten kunnen geven.'

Achterstand

Büttner speelde op 4 februari wel 90 minuten tegen Spakenburg en leek bij de selectie te zitten voor het duel tegen Willem II, maar dat gebeurde niet. Büttner lijkt te kampen met een terugslag. Ook donderdag trainde de 28-jarige linkspoot individueel op Papendal om zijn achterstand weg te werken, terwijl de rest van de selectie van een vrije dag genoot.

Aan de bak

Als Kruiswijk het niet redt, komt het debuut van Lassana Faye in een competitieduel heel dichtbij. Faye, een linksbenige verdediger, speelde dit seizoen alleen voor de beker tegen Jodan Boys. 'Iedereen in de selectie vindt dat hij moet spelen. Dat zal ook voor Lassana gelden. Misschien moet hij wel gewoon aan de bak. Of het nou Ajax is of niet.'