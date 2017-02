Vermiste documenten duiken na jaren op in auto

Foto: wijkagent Willem Saris

ULFT - De politie in Winterswijk is gestuit op een verbanddoos vol met oude Duitse documenten. De verbanddoos lag opgeslagen in een Nederlandse auto.

Het gaat volgens wijkagent Willem Saris uit Winterswijk om twee Duitse rijbewijzen, kentekenbewijzen, bankpasjes en identiteitskaarten. Deze zaten in twee portemonnees die in de verbanddoos lagen. De documenten waren al sinds het eind van de jaren ’90 vermist, maar doken recent op tijdens het schoonmaken van een Nederlandse auto. De eigenaar van de auto bracht de politie op de hoogte in Winterswijk op de hoogte.



Inmiddels heeft de politie contact weten te leggen met de familie van de eigenaren van de documenten. Het gaat om twee mensen uit Duisburg en Krefeld. 'Donderdagavond heb ik contact en hoop ik meer te weten', laat wijkagent Willem Saris weten. Hij laat weten verbaasd te zijn over de vondst: 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat iets van zo lang geleden nu opduikt.'



Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden