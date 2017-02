Mannen maanden cel in voor inbraak telecomzaak

ZUTPHEN - Drie Amsterdammers zijn donderdag veroordeeld tot maanden celstraf voor een inbraak in een telecomzaak in Ermelo. Een vierde Amsterdammer werd vrijgesproken.

De inbraak was in de nacht van 21 op 22 oktober 2016. De buit bestond onder andere uit een aantal iPads, notebooks en telefoons. Dankzij een alarmmelding vanuit de telecomzaak en een alerte getuige kon de politie de daders kort na de inbraak in de kraag vatten.

Een 19-jarige Amsterdammer moet vijf maanden zitten. Twee 22-jarige Amsterdammers kregen zes maanden cel. Allen moeten een schadevergoeding van 750 euro betalen. Een andere 22-jarige Amsterdammer werd vrijgesproken.