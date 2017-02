Middenvelder Jankovic weg bij De Graafschap

DOETINCHEM - Alexander Jankovic is per direct vertrokken bij voetbalclub De Graafschap. De jonge middenvelder tekent binnenkort een profcontract in het buitenland.

Jankovic speelde vanaf 2015 bij De Graafschap, toen hij was vertrokken bij het Servische FK Radnički 1923 Kragujevac. De 21-jarige middenvelder maakte zijn minuten bij de Superboeren vooral in het beloftenteam, maar maakte zijn professionele debuut dit seizoen in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Voor De Graafschap kwam Jankovic in totaal twee keer in actie als invaller.



Eerder speelde hij onder meer in de jeugdopleidingen van FC Groningen en ADO Den Haag. Het is niet bekend bij welke buitenlandse club hij zijn loopbaan voortzet.