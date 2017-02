De Graafschap opnieuw met vijf verdedigers tegen Telstar

DOETINCHEM - De Graafschap speelt opnieuw met vijf verdedigers thuis tegen Telstar vrijdagavond.

Trainer Henk de Jong houdt vast aan deze tactiek, ook omdat de spelers zich daar prettig bij voelen. Er is wel een wijziging in de opstelling. Daryl van Mieghem lijkt zijn plek kwijt, Bryan Smeets keert terug in het elftal. Youssef el Jebli, Dean Koolhof en Andrew Driver zijn nog altijd gepasseerd.

Opstelling: Bednarek; Will, Nieuwpoort, van Diermen, Lammers, Ciçek; Diemers, Klaasen, Smeets; van den Hurk, Parzyszek.