Vlogster Brenda: 'De wereld heeft gewoon een beetje positiviteit nodig'

MILLINGEN AAN DE RIJN - Het is alweer een poosje geleden dat de media er bol van stond: Treitervloggers. In Millingen aan de Rijn heeft iemand besloten precies het tegenovergestelde te doen.

Brenda Nieborg maakt sinds kort elke dag een positieve videoboodschap om mensen blijer en gelukkiger te maken. En dat levert dan weer veel positieve reacties op.

De wereld heeft gewoon een beetje positiviteit nodig

Gewapend met selfiestick trekt ze regelmatig met haar honden de Millingerwaard in om een filmpje te maken. Of ze spreekt de wereld toe vanuit de huiskamer, de auto of waar het die dag dan ook maar uitkomt.

'Omdat de wereld gewoon een beetje positiviteit nodig heeft', verklaart ze haar drang om elke dag een filmpje van pak 'em beet een minuut aan haar YouTube-kanaal toe te voegen.

En nee, vloggen is niet enkel voor de jeugd van tegenwoordig. 'Het is gewoon de 'old skool' huisvrouw die het gewoon doet', schatert ze. In haar filmpjes geeft ze tips en opdrachten om een gelukkiger mens te worden. Nog eens opnieuw uit bed stappen als je er met je verkeerde been bent uitgestapt, meer lachen, gezelligheid opzoeken, de lijst is eindeloos.

'Ik maak ook genoeg stomme dingen mee'

Je kunt natuurlijk denken: makkelijk praten heeft die blije doos. Soms is het leven gewoon stom. 'Ja, maar dan is het ook wat je er zelf van maakt', doceert de blije vlogster. 'Ik maak ook genoeg stomme dingen mee.'

En positiever leren denken, vergt nu eenmaal oefening. Dat doe je niet af met één filmpje. Nieborg: 'Daarom doe ik het gewoon elke dag een minuut. Daar wordt iedereen toch blij van? En vooral ik zelf!' En weer rolt er een onbedaarlijke lach over de klei van de Millingerwaard.

Je kunt Brenda uit Millingen zien als de tegenpool van de treitervlogger. 'Ja', zegt ze. 'En ik vind het zo jammer dat zoveel negativiteit beloond wordt.' Jezelf positief leren denken. Voor haar staat als een paal boven water: 'da's niet alleen maar blij geklets, dat werkt echt.'