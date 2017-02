Afvalcoach in hoofd geschoten: 'Kogeltje zat net onder mijn schedel'

ARNHEM - Een van de beschoten medewerkers van de gemeente Arnhem, is in zijn hoofd geraakt en inmiddels geopereerd. De afvalcoaches zijn vanochtend beschoten tijdens hun werk. Vanuit een flat aan het Gelderseplein is er meerdere keren op het duo geschoten met een luchtbuks.

'Het gaat nu redelijk met mij, ik ben net uit het ziekenhuis en het kogeltje is verwijderd. Het kogeltje zat net onder mijn schedel in mijn nek', vertelt het slachtoffer aan Omroep Gelderland. 'Het kogeltje is een paar minuten geleden operatief verwijderd, ik heb 'm nu in mijn hand. Het is echt bizar.'

Het verhaal van het slachtoffer op Radio Gelderland:

Rustig aan het werk

'We liepen naar de OC toe, dat is een afvalbak die daar in de buurt staat, om wat spullen op te ruimen. Ineens voel ik een harde klap op mijn achterhoofd. Eerst dacht ik dat het een steentje was, maar mijn collega vertelde mij dat mijn hoofd flink begon te bloeden' vertelt afvalcoach Marco. 'Voor onze eigen veiligheid zijn we maar even weggelopen. Omdat we wat spullen waren vergeten ging mijn collega terug naar de plek, toen werd er wéér op ons geschoten.'

'We hebben voorzichtig gekeken vanuit welke hoek wij beschoten werden, en als snel werd duidelijk dat het vanuit een flat kwam met ongeveer elf verdiepingen. Helaas hebben we niets kunnen zien.'

Dit kogeltje zat in het achterhoofd. Foto: Omroep Gelderland

'Je verwacht het niet'

'Mijn baan is om inwoners van de gemeente te adviseren hoe je afval goed kan scheiden, je verwacht dan niet dat je wordt beschoten. Je maakt wel eens dingen mee, maar zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt', vertelt de afvalcoach.

