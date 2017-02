319 dozen met nepkleding in beslag genomen

DUIVEN - De politie heeft woensdag in Duiven een enorme lading nepkleding in beslag genomen. Het ging in totaal om 319 dozen met hemden, broeken en trainingspakken van voetbalclubs. Twee mannen zijn aangehouden.

Agenten controleerden rond 10.00 uur een bestelbus op een industrieterrein. De wagen was net weggereden bij een opslagloods aan de Cartograaf. In de bus lag een grote partij kleding .De chauffeur kon geen pakbonnen, vervoersbewijzen of andere documenten overleggen. De kleding was volgens de 29-jarige bestuurder uit Duiven bedoeld voor de verkoop.

Na politie dacht dat het nepkleding was. De man werd aangehouden. Zijn bus en de kleding werden in beslag genomen. Agenten brachten daarna een bezoek aan de opslagloods. Hier troffen ze nog meer kleding aan. De 58-jarige man in het pand werd aangehouden. Ook de spullen in de loods zijn in beslag genomen.

Na controle bleken de kleren inderdaad nep te zijn. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de kleding.