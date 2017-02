Gelre ziekenhuizen schaft 'unieke' scanner aan

Foto: Gelre ziekenhuizen

APELDOORN - Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen schaffen een PET-CT scanner aan die uniek is in Nederland. Dat meldt het ziekenhuis. De scanner zorgt voor minder stralingsbelasting voor patiënten en artsen.

Bovendien biedt de scanner in de nabije toekomst voor meer mogelijkheden bij scans ten behoeve van bijvoorbeeld alzheimer, het hart en prostaatkanker. De PET-CT scanner kan in een continue beweging en PET-scan van het hele lichaam maken. Daardoor hoeven omliggende lichaamsdelen niet bloot te worden gesteld aan straling. De scanner moet na de zomer operationeel zijn.