Oorzaak gasstoring Ede laat nog weken op zich wachten

EDE - Het kan nog weken duren voordat de oorzaak duidelijk is van de grote gasstoring vorige maand in de Edese wijk Maandereng. Dat zegt netbeheerder Liander.

In januari kwamen bijna 500 huishoudens in de wijk zonder gas te zitten. Oorzaak was een leidingbreuk onder een afrit van de A12. Sommige huishoudens moesten het dagen zonder gas doen.

Liander kijkt nu wat de leidingbreuk veroorzaakt heeft, maar moet daarvoor ook in de buurt van de snelweg graven. Daarvoor is afstemming nodig met Rijkswaterstaat. Alles bij elkaar gaat het onderzoek waarschijnlijk nog weken duren.

Ook is nog niet duidelijk hoeveel schadevergoeding in totaal wordt uitgekeerd aan de bewoners. Vorige maand schatte Liander het totaalbedrag op minimaal 'enkele tonnen'.

