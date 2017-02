Twee medewerkers gemeente beschoten

ARNHEM - Twee medewerkers van de gemeente Arnhem zijn donderdagochtend beschoten. Dat meldt de politie.

Het schietincident vond plaats in het Gelderseplein. Volgens een bericht op Burgernet is dat rond 10.30 uur gebeurd, met een luchtbuks.

Het gaat om twee ambtenaren die bij de afdeling toezicht en handhaving werken. Niemand raakte gewond. Getuigen wordt gevraagd alarmnummer 112 te bellen.

Volgens de politie is er nog niemand aangehouden en wordt er op de plek van het schietincident onderzoek gedaan. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk.

