Groot onderzoek Radboudumc: hersenen ADHD'er zijn kleiner

Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Mensen met ADHD hebben kleinere hersenen dan mensen zonder de aandoening. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek onder leiding van het Radboudumc in Nijmegen. Dit onderzoek is donderdag gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet Psychiatry.

Vijf hersendelen zijn kleiner, vooral de amygdala of amandelkern (die zintuiglijke waarneming koppelt aan emoties) en de hippocampus (die betrokken is bij het opslaan van nieuwe herinneringen). Het kleinere volume leidt waarschijnlijk tot de vertraagde hersenontwikkeling die kenmerkend is voor ADHD. Mensen met de stoornis zijn snel afgeleid en vertonen impulsief en hyperactief gedrag. 'Verschillen heel klein' De onderzoekers kwamen de verschillen in hersenvolume op het spoor door 23 eerdere onderzoeken naast elkaar te leggen, waardoor er een grote, internationale onderzoekspopulatie ontstond. Ze benadrukken dat de verschillen heel klein zijn. Zie ook: Radboudumc leidt groot onderzoek ADHD en autisme, krijgt 4 miljoen euro