'Het escaleert een beetje', bericht over gestolen foto's van overleden dochter 30.000 keer gedeeld

PUTTEN - Henk Mazier uit Putten werd begin deze week slachtoffer van een brute roof. Een kluis met daarin filmpjes en foto's van zijn overleden dochter werden gestolen. Hij zette een oproep op Facebook om die dierbare herinneringen terug te krijgen. Dat bericht was donderdag al meer dan 30.000 keer gedeeld.

'Het escaleert een beetje', reageert Mazier donderdagmorgen tegen Omroep Gelderland. 'Het is hectisch. Ik zoek geen medelijden. Het is alleen de bedoeling dat de verkeerde personen fatsoen in hun lijf krijgen en de foto's en filmpjes teruggeven.'

'De steunbetuigingen zijn heel lief, maar het gaat mij om bruikbare info', stelt een aangeslagen Mazier.

De rest van de buit interesseert hem niet. 'Ik hoef ook niet te weten wie het gedaan hebben. Ik wil die foto's terug. Het gaat om een harddisk van 50, 60 euro, dat heeft voor de dader toch geen waarde. Ik heb nog steeds goede hoop dat de foto's en filmpjes van mijn dochter terugkomen.'

