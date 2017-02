Sneeuwschuiver maakt veld Jong Vitesse schoon voor training

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het was afgelopen zondag glad en wit op Papendal. Het kunstgrasveld van Jong Vitesse was onbespeelbaar en dus ging de wedstrijd tegen TEC niet door. Nog geen 24 uur later ziet het veld er heel anders uit, er moet worden getraind en dus wordt er hulp ingeschakeld.