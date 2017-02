Woningen lopen rookschade op bij brand

Foto: Archief

APELDOORN - In een appartementencomplex aan de Baron Sloetkade in Apeldoorn heeft donderdagochtend korte tijd een brand gewoed. De brand was binnen een half uur brand meester. Er vielen geen gewonden.

De brand brak rond 10.45 uur uit op de vijfde verdieping van het appartementencomplex. De brandweer trok er met een extra waterwagen en twee tankauto's op uit. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaf een half uur later het sein brand meester. Twee woningen liepen rookschade op.