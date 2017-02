Bewoners zolderbrand beven nog na: 'Een sigaretje helpt tegen de zenuwen'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van het appartement aan de Emmastraat in Arnhem. In de zolder van het pand brak donderdagochtend brand uit. Daarbij viel één gewonde.

'Ik zat in mijn appartement. Toen werd er plotseling hard op mijn deur gebonsd en geschreeuwd: 'Ga zo snel mogelijk naar buiten. Er is brand!', vertelt bewoner Stijn Oldenbeuving. Eén gewonde De brand brak donderdag rond 09.45 uur in de zolder uit. De oorzaak is nog onbekend. De toegesnelde brandweer kamde meteen het appartement uit. Door de hitte kon de zolder niet meteen worden geïnspecteerd. Uiteindelijk werd er niemand meer gevonden. Eén bewoner had wel rook ingeademd en is naar het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gebracht. ZIE OOK: VIDEO: Vlammen uit dak bij brand Arnhem; mogelijk nog mensen in pand Sloffen en sigaretten 'Ik ben behoorlijk geschrokken', vult Stijn nog aan. Door de haast kon hij geen schoenen aantrekken. Hij staat daarom op zijn sloffen z'n verhaal te doen. Ook andere bewoners beven nog na. Bewoner Kes Bruil: 'Het was heel spannend. Een sigaretje helpt mij tegen de zenuwen.'

Foto: Omroep Gelderland Sein onder controle De brandweer gaf rond 10.45 uur het sein brand meester. De hulpdiensten lichten de bewoners nu in hoe het verder gaat.

Foto: Omroep Gelderland