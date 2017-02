GroenLinkse jongeren stoepkrijten voor verandering

NIJMEGEN - Jongeren van DWARS hebben afgelopen nacht op pleinen door heel Nederland gekrijt. Overal is de volgende tekst te lezen: 'Is Nijmegen/Amsterdam/Groningen er klaar voor? Tijd voor verandering!'

DWARS is een onafhankelijke jongerenorganisatie van GroenLinks met een hoofdkantoor in Utrecht.

Doel

De jongeren van DWARS voeren actie, omdat zij vinden dat de politieke partijen te veel doen aan kortetermijndenken. De stoepkrijtactie moet de kiezers wakker schudden en ze laten nadenken over het toekomstbeeld van Nederland. Zij vinden dat het daarvoor nu echt de hoogste tijd is en dat er een ambitieus meerjarenplan moet komen om klimaatverandering te voorkomen. 'Dit is het moment om op een politieke partij te stemmen die verder kijkt dan één regeerperiode', betoogt voorzitter Blokhuis.

De stoepkrijtacties is te bewonderen op de grote pleinen van Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.