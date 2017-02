Trucker vervoert scherpe bom 500 kilometer door Duitsland

RAF-personeel met bommen zoals de Duitsers die om de oren kregen - foto archief

KEULEN - Een wonder is het niet dat in Duitsland nog steeds vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Alleen al in 1944 wiepen de Britten en Amerikanen 1 miljoen ton bommen af op Duitsland, en die ontploften zeker niet allemaal. Als ze opduiken is dat altijd een vervelende verrassing die veel overlast met zich meebrengt. Een Duitse trucker kan erover meepraten.

Duitse media melden donderdag dat de man net een rit dwars door Duitsland achter de rug had met een lading zand die hij vervoerde van Keulen naar een recyclebedrijf in Neukieritzsch, onder Leipzig. Daar kwam uit de lading zand een bom van 300 kilo tevoorschijn. De bom, een meter lang en 40 centimeter in doorsnee, stond op scherp en moest ter plekke onschadelijk worden gemaakt. Daarvoor werd de omgeving in een straal van een kilometer ontruimd en moesten zo'n 600 mensen hun huis uit. De ontmanteling verliep verder zonder problemen. Op naar de volgende bom... Een paar jaar geleden kwamen deskundigen met een schatting dat er mogelijk nog een kwart miljoen blindgangers in de Duitse bodem zitten. De meeste kunnen nadat ze worden gevonden zonder ongelukken worden geruimd, maar soms gaat het lelijk mis. Target Cologne Keulen, waar de lading zand met inhoud vandaan kwam, was tijdens de oorlog het doel van 262 geallieerde bombardementen. In 1945 staat de dom in een zee van verwoesting (foto: publiek domein).