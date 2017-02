Vlammen uit dak bij brand Arnhem; mogelijk mensen nog in pand

Foto: Jan Willem Gijsbers

ARNHEM - Bij een woning in de Emmastraat in Arnhem woedt een brand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zitten er mogelijk nog mensen in het pand: 'Dat wordt nu onderzocht'. Later meer