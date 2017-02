VIDEO: Vlammen uit dak bij brand Arnhem; bewoner gewond

ARNHEM - Bij een woning in de Emmastraat in Arnhem heeft donderdag een zolderbrand gewoed. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is één persoon gewond geraakt. Rond 10.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Ruim een kwartier later werd het sein brand meester gegeven,

De gewonde persoon was een bewoner van het pand. De persoon heeft rook ingeademd en is naar het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem overgebracht.

De Emmastraat was afgezet vanwege de brand.

Elektriciens maken studenten wakker

Elektriciens die in de buurt aan het werk waren zagen de vlammen uit het dak komen. Zij hebben de studenten die in het pand wonen wakker gemaakt. 'De jongens hebben keihard op de deuren lopen bonken, want ze konden niet naar binnen', zegt een van de elektriciens. 'Op een gegeven moment deden de buren open van het lawaai en die hebben de mensen kunnen waarschuwen, zodat de deur openging. De jongen op de bovenste verdieping lag te slapen en heeft rook ingeademd.'

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zaten er mogelijk nog mensen in het pand: 'Dat wordt nu onderzocht. We hebben in ieder geval het gedeelte tot de zolder uitgekamd. Daar was niemand meer aanwezig. We weten alleen niet of er nog mensen in de zolder zitten. Daar kunnen we nog niet heen vanwege de hitte.' Uiteindelijk bleken er geen mensen meer in het pand aanwezig te zijn.

Er zijn twee brandweerwagens en een ladderwagen aanwezig. De brand werd zowel van binnen als van buiten het gebouw bestreden.

Ladderwagen heeft last van bomen

Volgens ooggetuige Jan Willem Gijsbers is de brand op de bovenste etage ontstaan. Hij zag dat het even duurde voor de ladderwagen ingezet kon worden: 'Dat komt door de bomen in de Emmastraat.'

'1700 liter stoom'

Bij het blussen ontstond een grote witte wolk boven het pand. Stoom, legt een brandweerman uit: 'Elke liter water die er wordt ingepompt, wordt 1700 liter stoom.'

Foto: Omroep Gelderland

Zie ook: Bewoners zolderbrand Arnhem beven nog na: 'Een sigaretje helpt tegen de zenuwen'