'Verkeerscursus voor ouderen broodnodig'

ULFT - De raadszaal van het stadhuis in Doetinchem zat woensdagmiddag vol met Achterhoekse ouderen voor een verkeersopfriscursus. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een cursus geen overbodige luxe, want ouderen zijn vaak betrokken bij een ongeluk.

'Wat je merkt uit de ongevallenstatistieken, is dat er toch doelgroepen zijn die vaker bij een ongeval betrokken zijn dan andere groepen', aldus Wim Regenspurg van VVN. 'Dat zijn vooral de jongeren, maar ook de ouderen. Die hebben vaak moeite met de verkeersregels.' Er waren dan ook maar liefst 80 aanmeldingen uit Doetinchem. 'We moesten een extra middag organiseren.'



'Ik heb wel het gevoel dat we achterlopen wat kennis betreft', zegt een van de cursisten uit Wehl. 'Je bent zelf verplicht om mee te gaan en die kennis te verzamelen.' De snelle veranderingen van de regels in het verkeer zijn vaak een struikelblok voor de 55-plussers. 'Je twijfelt er dan wel eens aan.'

Een rijschoolhouder neemt tijdens de cursus eerst de basis door met de deelnemers. Vervolgens worden de nieuwste verkeersregels uitgelegd. Om te testen of de ouderen op de hoogte zijn, wordt de middag afgesloten met een kennisquiz.

Veel twijfel

'Er is heel veel te leren, vooral voor de mensen die vroeger hun rijbewijs hebben gehaald', aldus Regenspurg. Iedere oudere automobilist of fietser heeft dan ook wel eens een twijfelmoment, zo blijkt. 'Bijvoorbeeld als je een wegversmalling hebt, dan heb je van die zwart met witte paaltjes. Dan weet ik niet wat ik wel of niet moet doen', zegt mevrouw Meijer uit Doetinchem. 'Rotondes zijn ook wel moeilijk. En wat ik ook lastig vindt is dat er geen richting wordt aangegeven.'