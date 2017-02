Vrouw (94) bestolen van gouden ring en horloge

Foto: Pixabay | Gouden ring op de foto is niet de betreffende ring

PUTTEN - Twee vrouwen hebben woensdagmiddag ingebroken in een woning van een 94-jarige vrouw in Putten. Het duo is op heterdaad betrapt en aangehouden. De hoogbejaarde vrouw mist wel nog een gouden ring en een horloge, meldt de politie donderdag op Facebook.

De inbraak vond plaats in een woning aan de Stationsstraat. Ondanks dat de beide dieven zijn opgepakt, mist het 94-jarige slachtoffer nog de twee voorwerpen. De politie vermoedt dat de ring en het horloge in een tuin liggen van een woning aan de Stationsstraat. Ze roept bewoners op om te kijken in hun tuin.