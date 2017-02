Alle bedden vol: spoedeisende hulp honderd keer dicht

NIJMEGEN - De spoedeisende hulp van het CWZ is in het afgelopen jaar honderd keer dichtgegaan vanwege volle bedden en een volle wachtkamer, dat meldt de Gelderlander.

Een probleem dat volgens bestuursvoorzitter Bart Bemelmans niet alleen voor het Nijmeegse ziekenhuis geldt: 'Bij alle ziekenhuizen in Nederland gebeurde dit vorig jaar 4.000 keer, een record.' Een patiëntenstop kan een uur duren, maar ook langer. Ambulances krijgen dan het verzoek door te rijden naar het volgende ziekenhuis.

Geen zorgen voor patiënten

'Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken, we hebben het in de regio heel goed afgedekt. Elke patiënt die ernstig letsel heeft die kan gewoon geholpen worden. Als wij zien dat wij helemaal vol liggen, dan zeggen wij voor de veiligheid dat de ambulances even voor een uurtje niet kan aanrijden en dat er een stop is' vertelt Marcel de Lange, verantwoordelijk voor de acute zorg bij het CWZ (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) . 'We zijn extra mensen aan het opleiden.'

Vergrijzing speelt een rol

Ook de vergrijzing speelt een grote rol bij de toegenomen druk op de spoedeisende hulp (SEH). 'Bij het CWZ is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder in 2016 met 27 procent toegenomen', zegt De Lange. Ook zijn de mensen die op de spoedeisende hulp komen, zieker dan vroeger. 'Omdat het ziektebeeld complexer is, duurt het langer voordat je een diagnose hebt gesteld. En soms zie je dat een patiënt niet opgenomen hoeft te worden, maar wel naar een verpleegtehuis moet. Die kun je niet altijd kwijt. En die ligt wel op een bed in de spoedeisende hulp.'

Andere ziekenhuizen minder vaak dicht

Uit een rondgang van de Gelderlander langs andere ziekenhuizen in de regio, blijkt dat die beduidend minder vaak te maken hadden met sluitingen dan het CWZ. In Gelderse Vallei in Ede gebeurde het '10 tot 15 keer' in 2016, het Arnhemse Rijnstate telde vorig jaar vier stops, Radboudumc in Nijmegen twee en het Maasziekenhuis in Boxmeer één; Slingeland (Doetinchem), Koningin Beatrix (Winterswijk) en Rivierenland (Tiel) noteerden naar eigen zeggen zelfs geen enkele 'stop'.

