12 kilometer omrijden; geen vervanging Oude IJsselbrug Zutphen

ZUTPHEN - De Oude IJsselbrug in Zutphen gaat komende zomer acht weken lang dicht, maar er komen geen maatregelen om verkeersopstoppingen elders te voorkomen. Volgens wethouder Coby Pennings kost dat de gemeente te veel geld, meldt de Stentor.

De Zutphense wethouder zegt dat de gemeente een eventuele bypass niet zelf kan betalen. 'Met de aannemer die de werkzaamheden aan de brug gaat uitvoeren, is afgesproken dat de brug maximaal acht weken gesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Daar zijn we al blij mee. Een bypass is voor ons een te dure opgave' schrijft de Stentor.

12 kilometer omrijden

De stad blijft voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via de nieuwe IJsselbrug en via de N348. De afsluiting duurt de gehele zomervakantie. Moet u deze zomer toch aan de andere kant van de brug zijn in Zutphen, dan rijdt u 12 kilometer om op een stuk wat normaal gesproken maar 650 meter is.



Foto: screenshot Google Maps

Sneller dan gedacht, maar duurder

In eerste instantie ging de gemeente ervan uit dat de brug 13 weken dicht moest. Maar de aannemer heeft een voorstel gedaan waarin het in 8 weken moet lukken. De verbreding en het onderhoud kosten in totaal 7,5 miljoen euro. Dat is ongeveer 1,3 miljoen meer dan begroot, maar dat komt mede door het gebruik van composiet in plaats van staal voor de verbreding. Composiet is duurzamer en beter bestand tegen weersinvloeden. De constructie kan hierna dus langer mee.

