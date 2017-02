Wie herkent de dader van een gewelddadige winkeldiefstal?

ARNHEM - De politie is op zoek naar personen die woensdag 4 januari een gewelddadige winkeldiefstal in Arnhem hebben gepleegd. Het voorval is vastgelegd op camera.

Een nog onbekende man probeert iets te stelen uit een winkel aan het Velperplein. Een bewaker wil hem aanhouden, maar de dief verzet zich hevig. Twee vrienden van de dief bemoeien zich er ook mee. Eén van die vrienden probeert de beveiliger te slaan. Meerdere mensen lopen langs het voorval, maar helpen de beveiliger niet. De politie heeft de foto van één van de personen op haar website geplaatst. ZIE OOK: De foto van één van de daders