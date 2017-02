Weer auto uitgebrand in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - En weer is het raak in de Arnhemse wijk Presikhaaf: een personenbus stond in de nacht van woensdag op donderdag in lichterlaaie. Een auto die ernaast stond, raakte zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brandweer kreeg rond 02.30 uur een melding binnen van de brand in de Dintelstraat. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de personenbus zwaar beschadigd raakte. De Volkswagen moet hoogstwaarschijnlijk als verloren worden beschouwd. De Peugeot die ernaast stond, raakte zwaar beschadigd aan de zijkant. De politie onderzoekt de zaak. Tientallen autobranden Het afgelopen jaar zijn er tientallen auto's in Arnhem verwoest door branden. In de meeste gevallen bleek het te gaan om brandstichting. ZIE OOK: Gijs ziet auto in vlammen opgaan: 'Dit is zo nutteloos'

