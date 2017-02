Gesteggel over nieuw landbouwbeleid

ARNHEM - De coalitiepartijen in de Gelderse Staten zijn het niet met elkaar eens over het nieuwe landbouwbeleid.

Al meer dan twee jaar wordt er door de provincie gewerkt aan een nieuw beleid dat de veehouderij in Gelderland moet verduurzamen. Bedrijven mogen uitbreiden, maar ze moeten dan wel onder meer 8 procent van het investeringsbedrag besteden aan extra maatregelen als duurzaamheid, dierenwelzijn, inrichting van het landschap of het slopen van leegstaande stallen.

Twijfels over sloop

De afgelopen tijd is er over allerlei aspecten van het plan gediscussieerd. Vanaf welke uitbreiding geldt dit zogenoemde plussenbeleid? Is het juridisch houdbaar? Hoe serieus is een opgelegde dialoog met de omgeving? Het beleid werd herhaaldelijk aangepast door inbreng van de Staten, gemeenten, LTO en anders gesprekspartners. Maar vorige maand viel ineens het woord sloop. Coalitiepartij D66 had twijfels over het nut van sloop als extra maatregel.

Het slopen van oude schuren is vooral in de Achterhoek hard nodig. Daar staan veel lege boerenschuren en dat is slecht voor de leefomgeving en het dierenwelzijn. VVD en CDA vinden dit daarom een essentieel onderdeel van het plussenbeleid.

Maar D66 kwam woensdag tijdens de vergadering met een motie om juist dat onderdeel uit het beleid te slopen. 'We zijn niet tegen sloop', zegt Antoon Kanis. 'Maar we vinden het niet in de geest van het plussenbeleid.' De D66'er ziet gevaren. 'Wat als boer Arie van zijn stal af wil en buurman Bert wil uitbreiden, dan wordt het handjeklap. Of boer Arie heeft stallen die gesloopt moeten worden, maar wacht tactisch tot een andere boer gaat uitbreiden.'

Gedeputeerde erkent gevaar

Gedeputeerde Van Dijk was verbaasd dat het onderwerp ineens zo prominent werd, maar erkent de genoemde gevaren. Een oplossing heeft hij niet. 'Ik heb geen salomonsoordeel. We moeten het hier de komende weken nog goed over hebben.'

Ook Van Dijk voelt dat het onderwerp een struikelblok kan worden. 'Ik hoop niet dat door sloop nu tweeënhalf jaar werk teniet gedaan wordt', waarschuwt hij. 'Tegenstemmen tegen wat er nu op tafel ligt, zorgt ervoor dat duurzame landbouw de komende jaren niet van de grond komt.'

Geen van de coalitiepartijen wil dat het nieuwe landbouwbeleid sneuvelt. Daarvoor is er te hard en lang aan gewerkt. 'We zijn het de boeren ook verplicht om nu met beleid te komen,' vindt CDA'er Kees van Baak. Maar de partijen hebben de komende twee weken nog een eind te gaan om elkaar te vinden. De stemming is op 1 maart.