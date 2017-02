Onderzoek natuurbegraven nog dit jaar klaar

ARNHEM - Voor het einde van het jaar zijn de resultaten van het onderzoek naar natuurbegraven bekend. Dat zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk toe tijdens de behandeling van het onderwerp in de commissie.

De provincie wil natuurbegraven onder voorwaarden toestaan. De toezegging dat er een onderzoek komt naar de effecten van natuurbegraven was één van de twee aanpassingen in het voorstel. Veel Statenleden hadden daar bezwaar tegen, omdat er geen goed onderzoek was om beleid op te baseren.

De andere aanpassing is een verlaging van het maximumaantal graven van 150 tot 50 per hectare. 'Een veilig lage dichtheid tot er meer bekend is', vindt de gedeputeerde. Aan het eind van dit jaar kan dit aantal dan eventueel weer veranderd worden, afhankelijk van wat er uit het onderzoek komt.

Onderwerp ligt gevoelig

Het onderwerp natuurbegraven roept felle meningen op van voor- en tegenstanders. 'Er zijn weinig onderwerpen in de Staten geweest met zoveel insprekers', merkte een Statenlid op. Ze waren ook woensdag weer aanwezig bij de vergadering. Volgens Natuurbegraven Nederland is een natuurbegraafplaats met de huidige regels alleen in theorie mogelijk. Tegenstanders blijven huiverig.

Toch lijkt een meerderheid van de Staten in te kunnen stemmen met het compromis. Mits, waarschuwen verschillende partijen, het een degelijk onderzoek wordt. De Staten stemmen 1 maart over het nieuwe voorstel.