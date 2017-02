Interim-directeur Veilig Thuis: 'Goede spelers, maar opstelling was niet goed'

NIJMEGEN - De interim-directeur van Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft er vertrouwen in dat het verscherpt toezicht waaronder die organisatie staat in april wordt opgeheven. Dat zei hij woensdagavond tegen de gemeenteraad van Nijmegen.

Interim-directeur Gert Cazemier was door de Nijmeegse gemeenteraad uitgenodigd om een toelichting te geven op de gang van zaken bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

Verscherpt toezicht

Die organisatie is het afgelopen jaar vaak in het nieuws geweest. Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling staat al sinds april 2016 onder verscherpt toezicht. In oktober is dat verscherpt toezicht nog eens voor een half jaar verlengd. Er waren onder andere problemen met meldingen die te lang bleven liggen.

Volgens Cazemier was er ook geen goede samenwerking met andere partners, zoals het Openbaar ministerie en het Veiligheidshuis. 'Aan alle kanten was het niet op orde. Op een gegeven moment kom je ook in een vicieuze cirkel, toen was voor de inspectie de maat vol.'

Geen goede afspraken over tactiek

Maar volgens Cazemier, die zichzelf als interim een beetje vergelijkt met een voetbalcoach, ligt dat niet aan de individuele medewerkers. 'Wij troffen eigenlijk een elftal aan met heel goede spelers, alleen de opstelling was naar ons idee niet goed. Er waren geen goede afspraken over de tactiek.'

Volgens Cazemier gaat het er nu om dat er goede afspraken worden gemaakt en dat de juiste mensen op de juiste plekken worden ingezet. Hij bezweert dat er op dit moment geen kinderen zijn die hulp nodig hebben en die niet krijgen als gevolg van de interne problemen. Op 28 maart komt Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg op bezoek voor een laatste controle. Cazemier verwacht dat het verscherpt toezicht dan in april wordt opgeheven.