Bioscoopoorlog in Nijmegen? Wethouder weet niets van afspraak met Cinemec

NIJMEGEN - Wethouder Velthuis weet niets van een afspraak met Cinemec om de bioscoopmarkt in Nijmegen voor vijf jaar op een laag pitje te zetten. Dat zei hij woensdagavond tegen de gemeenteraad naar aanleiding van de discussie over uitbreidingsplannen van bioscopen in het centrum van Nijmegen.

De ondernemers achter Calypso en Carolus hebben uitbreidingsplannen voor die bioscopen. Na een onderzoek naar de mogelijkheden zijn er twee locaties overgebleven. Uitbreiding van Calypso aan de Tweede Walstraat of een heel nieuw complex nabij het station. Niet gezond Vooral tegen dat laatste plan verzet Gerben Kuipers van Cinemec zich. Hij is bang dat die een te grote uitbreiding van de regionale bioscoopmarkt betekent. Kuipers: 'Als er meer bioscoopzalen bij komen, is dat niet gezond.' Wethouder Velthuis juicht de plannen van modernisering van bioscopen in het centrum juist toe. Vooral vernieuwing en uitbreiding bij de Tweede Walstraat ziet hij wel zitten. Velthuis: 'Daar krijgen we te maken met leegstand, want de Aldi heeft besloten de winkel daar te sluiten. En ik vind het voor dat deel van de stad een heel goeie zaak als daar een prachtige bioscoop gaat komen.' Afspraak? Maar Gerben Kuipers zegt dat hem eind 2014 bij het tekenen van de overeenkomst voor Cinemec is beloofd dat Nijmegen bioscoopontwikkeling voor het centrum van de stad op een laag pitje zou zetten. Van die afspraak weet wethouder Velthuis niets. 'Dat heb ik hem niet beloofd. Hij heeft die vraag wel aan mij gesteld, maar ik heb op dat moment gezegd van: dat is iets voor de vrije markt, daar ga ik u niet in helpen.' Kuipers heeft volgens Velthuis een prachtig complex. 'Hij heeft een megabioscoop. Hij heeft een ruimteschip.' Prima wat Velthuis betreft, maar hij wil in het centrum van de stad ook een goede bioscoop hebben. 'Mensen moeten niet allemaal met hun auto ver buiten de stad moeten om naar de film te gaan.'