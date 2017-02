Huis beschoten in Dinxperlo, de schade is aanzienlijk

Foto: REGIO8

ULFT - Een huis in Dinxperlo is de laatste tijd steeds het doelwit van vandalen. Volgens de politie is het huis al een keer beschoten en daarnaast zijn er meerdere vernielingen gepleegd.

'De schade hierbij is aanzienlijk te noemen', zegt de politie. De vernielingen zijn gepleegd tussen 6 december en 18 januari. Het huis staat aan de Aaltenseweg in het hartje van Dinxperlo. De politie zoekt de daders en hoopt dat er mensen zijn die iets meer weten van de vernielingen.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden