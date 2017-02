Langzame aanleg snel internet is 'een tegenvaller'

OLDEBROEK - 'Het is van vitaal belang voor het buitengebied dat er zo snel mogelijk snel internet komt.' Dat zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek. Hij noemt het dan ook 'een tegenvaller' dat de aanleg vertraging oploopt.

Marktpartij CIF, waarmee onder meer op de Noord-Veluwe afspraken zijn gemaakt, zegt dat de aanleg van glasvezelinternet meer voeten in de aarde heeft dan gedacht. De aanleg gaat langer duren en het tarief valt hoger uit dan de marktprijs van 9,95 euro per maand.

Hoogendoorn verwacht dat hij binnen enkele weken hoort wat de planning is en wat de prijs gaat worden. Samen met de Stichting Breedband Noord-Veluwe, een initiatief van inwoners, is hij nog volop in gesprek met CIF. Er was afgesproken dat er uiterlijk in 2018 in het buitengebied glasvezel ligt. 'Maar ik denk dat het nog wel doorschiet naar 2019.'

'Wat is een camping zonder internet?'

Hoogendoorn benadrukt dat snel internet van groot belang is. 'Voor de agrariërs voor hun bedrijfsvoering, voor de kinderen vanwege school en voor de zorg van ouderen die langer thuis willen blijven wonen. En wat is een camping zonder internet tegenwoordig?'

Maar Hoogendoorn houdt de moed erin. 'Het oponthoud is niet plezierig, maar ik heb er vertrouwen in dat het tot realisering komt.'

Zie ook:

Snel internet in het buitengebied duurder en later