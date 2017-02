Nachtelijke inbreker verstopt zich achter container

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Dankzij een oplettende getuige kon de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een 45-jarige man uit Nijmegen aanhouden. Hij zou hebben ingebroken in een pand aan de Kerkstraat in Nijmegen-Hees.

De getuige liet rond 04.15 uur zijn hond uit, toen hij zag dat er werd ingebroken. Gewaarschuwde agenten hoorden glasgerinkel en hielden alle uitgangen in de gaten.



Aan de achterkant ontdekten agenten de verdachte achter een container. De Nijmegenaar werd opgepakt en belandde op het politiebureau achter de tralies.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden