'Ik wil de gestolen foto's en filmpjes van mijn overleden dochter terug'

PUTTEN - Henk Mazier uit Putten wil niets liever dan de beelden van zijn overleden dochtertje Sofie terug. In de nacht van maandag op dinsdag sloegen dieven toe in zijn huis. Op brute wijze werd een kluis uit de muur gesloopt en meegenomen. In de kluis lagen de voor Henk belangrijke foto's en filmpjes.

'Ik had een leuke vakantie gehad en toen ik terugkwam trof ik een ravage aan in de bijkeuken', vertelt Henk aan Omroep Gelderland. De kluis was ingebouwd in een muur. 'Met onder meer beitels hebben ze de kluis uit de muur getrokken en meegenomen.'

'Harddisk moet koste wat kost terug'

Naast geld en andere spullen lag er in de kluis ook de harddisk met daarop foto's en filmpjes van zijn overleden dochtertje. 'Ze is twee jaar geleden overleden. Ik had bewust een harddisk in de kluis opgeborgen voor in het geval dat er een computer kapot gaat of wordt gestolen.'

Het geld en de andere spullen in de kluis interesseren Henk niet, maar de harddisk wil hij koste wat het kost terug. Daarom doet hij een oproep aan de dieven om de harddisk terug te brengen. 'Voor mijn part stoppen ze de harddisk in een envelop met postzegel.'

De politie doet onderzoek naar de inbraak. Een oproep van Henk op zijn Facebookpagina was rond 20.30 uur al meer dan 22.000 keer gedeeld.