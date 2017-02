Eindelijk mooi weer in Gelderland!

ARNHEM - Volle bak zon vandaag in Gelderland. Op sommige plaatsen tikte de thermometer de 14 graden aan.

Veel Gelderlanders probeerden zoveel mogelijk zonnestralen mee te pakken. Sommigen genoten van een ijsje op het terras, anderen durfden het aan om zonder jas over straat te gaan.

Bekijk de reportage:

Helaas is de pret van korte duur. Aan het begin van de nacht valt verspreid wat lichte regen. Morgen is het droog met vrij veel bewolking. Er waait een matige zuidwestenwind het wordt 9 of 10 graden.

