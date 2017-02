50-plus en werkloos? 'Stop met brieven schrijven!'

ARNHEM - Hoe kom je als 50-plusser zonder baan weer aan het werk? Op die vraag formuleerde Anne-Marije Buckens woensdagmiddag een antwoord in de studio van Radio Gelderland, bij presentator Rob Kleijs.

Buckens is van het bedrijf 50 Company, dat werkloze 50-plussers weer aan het werk helpt. Hoewel zelf pas 29, is ze gefascineerd door ouderen op de arbeidsmarkt. 'Allereerst door hun verhalen, maar ook door het feit dat ze jarenlang goed functioneren, zelfs beter worden omdat ze meer ervaring krijgen, en dan toch hun baan verliezen en niet meer aan het werk komen.'

Meer dan 1000 brieven

Ook in de studio was Johan Vos. Hij was vier jaar werkloos en schreef meer dan 1000 sollicitatiebrieven. Uiteindelijk kwam hij weer aan de bak toen hij stopte met brieven schrijven. Buckens: 'Je moet stoppen met schrijven. Slechts twintig procent van alle beschikbare arbeidsplaatsen komt als vacature naar buiten.'

'Waar het om gaat is dat je nadenkt: wat heb ik een bedrijf te bieden? Daarna denk je: welke bedrijven hebben deze expertise nodig? En dan alles eraan doen om met ze in contact te komen.'

Leuk detail: tijdens het gesprek op de radio kreeg Buckens naar aanleiding van het gesprek een vacature voor een oudere werknemer aangeboden door een bedrijf.

Beluister hieronder het hele gesprek op Radio Gelderland: