Snel internet in het buitengebied duurder en later

ARNHEM - De aanleg van snel glasvezelinternet zal in veel buitengebieden in Gelderland vertraging oplopen. Ook zullen de aansluitingen duurder worden dan eerder gepland. Dat schrijft het provinciebestuur.

Regio Rivierenland, de Achterhoek en de Noord-Veluwe zijn met marktpartij CIF (Communication Infrastructure Fund) bezig met plannen voor het aanleggen van snel internet in het buitengebied. Het bedrijf had gezegd dat 96 procent van de aansluitingen voor marktprijzen kon en 4 procent een duurder en op maat gemaakt voorstel zou krijgen.

Eind vorig jaar heeft CIF de plannen nog eens tegen het licht gehouden. Conclusie: de plannen zijn duurder dan geschat, daarom gaat de aanleg langer duren en worden alle aansluitingen toch duurder dan de marktprijs van 9,95 per maand. Voordeel is wel dat nu alle adressen een aansluiting krijgen in plaats van 96 procent. Hoeveel duurder de aansluitingen gaan worden, is nog niet bekend.

Alleen in Berkelland en Winterswijk wordt de aanleg volgens de oude afspraken gedaan. Daar zijn de plannen al verder dan de rest.

Wanneer krijg ik internet?!

Gemeenten zijn niet blij met de verhoging en de vertraging van de aanleg. De provincie gaat kijken of ze iets kan doen om de aanleg te versnellen.

Na de zomer wil CIF beginnen met de aanleg in Lunteren, een deel van Ede, Barneveld, Aalten, Oost Gelre, Nunspeet en Ermelo. De planning voor de andere delen van het buitengebied is nog niet bekend.

